共同民主黨新院內代表人選，朴光溫-李元旭-洪翼杓三足鼎立. April. 19, 2023 07:58. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 在2021年全黨大會當時「紅包疑惑」風波不斷擴大的情況下，共同民主黨18日以候選人登記為開端，進入了下屆院內代表（黨鞭）選舉日程。下屆院內代表明年將迎來議會選舉，眼下面臨著處理10多名現任議員涉嫌卷入「紅包事件」的超大型不利因素的課題。選舉將於本月28日舉行。 在此次選舉中，預計三選議員朴光溫、李元旭、洪翼杓（均為音譯，下同）之間將展開三方競爭。再選議員金鬥官當天也完成了候選人登記。 對於選舉前爆出的紅包疑惑的善後方案，候選人表現出了微妙的差異。包括親李洛淵在內，獲得「民主4.0」等支持的朴光溫表示：「黨領導層正在製定相應的善後方案，首先最重要的是順利進行。」洪翼杓在電話采訪中表示：「問題的核心是宋永吉前代表（黨首）。宋前代表應盡快回國，明確需要解釋的部分和需要負責的部分。」洪翼杓隸屬於「爭取經濟民主化和和平統一的國民聯合」及黨內最大的議員團體「更好的未來」，被評價為更接近「親李在明」陣營。 「非李在明」派的李元旭強調了黨層面的真相調查。李元旭說：「檢方可能會在明年議會選舉之前進行調查，所以黨內部應該掌握正確的真相。只有查明真相，而不是只許州官放火不許別人點燈，才能恢復信任。」 一名民主黨再選議員表示：「主要候選人的派系色彩並不明顯，因此在此次選舉中，能夠解決黨危機的個人力量將成為重要的投票標準。」

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