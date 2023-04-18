由前美國軍人運營的親俄社交媒體擴散了美國泄露機密. April. 18, 2023 07:57. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 據悉，在美國馬薩諸塞州國民衛隊情報兵傑克•特謝拉（21歲）泄露的機密文件的擴散過程中起到決定性作用的親俄羅斯的社交媒體賬號，是由前美國海軍副士官運營的。特謝拉在遊戲聊天平臺「Discord」的非公開聊天室泄露機密文件時，只有少數人可以看到，但隨著另一名前美軍介入並擴散文件的事實被揭露，對美國機密情報保護體系的不信任將進一步增大。 《華爾街日報》當地時間16日報道說，把部分泄露文件首次擴散到社交媒體上的親俄羅斯傾向的社交媒體「電報」的頻道「頓巴斯少女」是由前美國海軍副士官莎拉•比爾斯（音，37歲）運營的。該頻道為烏克蘭東部頓巴斯地區的親俄羅斯勢力進行募捐活動等，自烏克蘭戰爭以後一直進行親俄活動，共有6.5萬多人加入。 據報道，該頻道5日上傳了特謝拉泄露的文件中包含俄羅斯傷亡等內容的4個文件。據悉，此後，其他親俄羅斯的社交媒體頻道開始大量散布該文件，第二天即6日，美國國防部首次掌握了機密文件泄露的事實，並委托聯邦調查局進行調查。 《華爾街日報》報道說：「轉移到『頓巴斯少女』頻道的部分文件與特謝拉當初上傳到『Discord』聊天室相比，誇大了烏克蘭的損失，減少了俄羅斯方面的傷亡等，內容發生了變化。」因此，文件泄露最早被報道時，曾有人提出「親俄勢力幕後指使」的說法。 該「電報」頻道的運營者比爾斯曾在華盛頓州韋德比島（音）的美國海軍航空大學擔任航空電子技術負責人一等上士，去年11月作為降級兩級的下士名譽退伍。《華爾街日報》援引其同事的話報道說，比爾斯擁有機密接近權。 此外，《華盛頓郵報》當天報道的美軍聯合參謀本部機密文件顯示，俄羅斯當局內部報告稱：「在電報、推特、油管、抖音上等為情報戰而運營的假賬戶中，被揭發的賬戶只有1%。」

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