從破敗之地重新開始. April. 17, 2023 07:54. . “就在猴子扔下高爾夫球的地方進行比賽。”—出自劉詩華的《地球旅行者》中 這是作者在印度旅行時聽到的故事。在印度還是英國殖民地的當時，英國人在印度加爾各答設立了高爾夫球場，打高爾夫。但不幸的是，每次擊球時都會遇到意想不到的妨礙者。猴子們撿起高爾夫球後，把高爾夫球扔到離譜的地方，進行了妨礙。雖然重新開始比賽並試著提高圍墻，但毫無用處。因此制定的新規則就是那篇文章。 我們的人生不也是這樣嗎。只要參軍回來，只要找到工作，以為自己的人生也會像春天的陽光壹樣耀眼，但每次我都會明白，我的計劃是在廣闊的誤差範圍內，壹個小小的點。在仔細思考從哪裏開始出錯了之後，我產生了如果人生也有召回系統就好了的想法。但是上帝和我母親似乎都沒有想召回我混亂的人生。去收拾水芹菜的母親旁邊提起了召回的事情，差點被打了後背。只是把我的人生碎片收集起來鋪在地板上，在上面重新開始。 曾經在後悔和悲傷中躺過壹周。以我為主人公的電影中為什麽有這麽多反派，這次見到了滅霸。為了拿到永久居住權而前往秘魯時，因所帶的錢全部被騙，心裏壹直很苦，最後回到了韓國。因為沒胃口，用水泡飯吃的時候想起了這段話，就拿起了書。古普塔先生的忠告仍然很尖銳。沿著這條路乘坐開往首爾的巴士，來到了上巖洞的建設現場。聽說是從國外受騙過來的，辛苦了，來得正好，人力小哥哥們歡迎我。就這樣成為了消防員，也成為了作家，從這壹點來看，35歲出臺的新規則仍然有效。 在生活中，有時候會說宇宙的所有氣運都不行。希望那時這篇文章能對您有所幫助。

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