“盤龜川巖刻畫-漢陽城郭”申請列入世界遺產候選名單. April. 15, 2023 08:31. by 李素研記者 always99@donga.com. 被稱為韓半島史前文化頂峰的蔚山“盤龜川壹帶的巖刻畫”和守護朝鮮漢陽的“漢陽首都城郭”向聯合國教科文組織申報世界遺產又邁進了壹步。 文化遺產廳14日表示：“在13日舉行的文化遺產委員會會議上，將盤龜川壹帶的巖刻畫和漢陽的首都城郭選定為世界遺產‘申遺候選’。”在向聯合國教科文組織提交登載申請書之前，需要經過“暫定目錄→優先登載目錄→登載申請候選→登載申請對象”等4個階段，而此次決定相當於成為最終申請對象之前的階段。 盤龜川壹帶的巖刻畫是包括國寶“蔚州川前裏刻石”和“蔚州大谷裏盤龜臺巖刻畫”在內的遺跡。其中盤龜臺巖畫在高2.5米、寬9米的巖面上密密麻麻地刻著包括57件鯨魚在內的老虎、鹿等355件圖案。 但1965年泗淵水壩建成後，每到梅雨季節，刻有巖刻畫的巖面都被淹沒，保存成為迫在眉睫的課題。對此，文化遺產廳表示：“正在和相關部門壹起制定設置大谷川泗淵水壩、水閘等保護管理對策。”今年7月，文化遺產委員會將審議登載申請對象。 漢陽的首都城郭是包括漢陽都城、北漢山城、蕩春臺城的遺址，文化遺產委員會將該遺址選定為申請登載的候選，並建議其接受“預備評價”。預備評價是指，從準備登載申請的階段開始，咨詢機構和當事國進行討論，提高登載可能性的制度。文化遺產廳計劃在今年9月向聯合國教科文組織提交有關漢陽首都城郭的預備評價申請書。

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