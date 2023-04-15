恢復面對面授課後……中學生飲酒率從10.7%增加到13%. April. 15, 2023 08:31. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 據調查，因新冠疫情而中斷的面對面授課重新開始後，初中生、高中生的飲酒也再次增加。此外，訴苦憂郁感和壓力的學生比例創下了2013年以來的最高值，可能是因為又名「新冠憂郁癥」（新冠疫情引起的憂郁）。 教育部和疾病管理廳13日公布了《2022年學生健康檢查標本統計及青少年健康形態調查》結果。健康檢查是以全國106所小學、初中、高中的9.2693萬名學生為對象進行的，行為調查是以800所初中、高中的6萬多名學生為對象進行的。 調查對象中，回答「最近30天內喝了1杯以上酒」的占13.0%，即每10人中就有1人承認有過飲酒經歷。中學生飲酒比率在2019年為15.0%，到2020年、2021年分別下降到10.7%，但這一次再次回升。在調查一次喝多少酒的「飲酒量重癥度」調查中，全體男生中6.1%回答「一次喝5杯以上燒酒」。女生中5.1%回答「喝3杯以上燒酒」。教育部相關人士表示：「隨著保持社會距離期間的接觸減少，喝酒的機會也隨之減少，隨著防疫措施解除和開學，飲酒機會再次增加。」全國小學、初中、高中從去年5月開始正常上學。 新冠疫情期間，因保持社會距離而斷絕聯系，遭受憂郁感、壓力的學生也有所增加。28.7%的中學生回答「最近1年間連續兩周中斷日常生活，感到悲傷或絕望」。這是2013年（30.9%）以後的最高值。

한국어