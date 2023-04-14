美國媒體：「美國機密泄露者是聲稱在美軍基地工作的20多歲男子」. April. 14, 2023 07:44. by 李智允記者 asap@donga.com. 美國《華盛頓郵報》當地時間12日報道說，美國機密文件最早的泄露者是使用「OG」昵稱的20歲出頭的美國男性。據《華盛頓郵報》報道，他聲稱自己在美軍基地工作，在被指為泄露途徑的玩家為主的聊天平臺「Discord」的聊天室上傳了超過300件機密文件。OG在2019年成立了名為「Thug Shaker Central」的以軍事YouTube使用者為中心的聊天室，一直像領頭人一樣行動。 《華盛頓郵報》對兩名相關聊天室參與者進行采訪的結果顯示，OG經常表現出極右傾向，並主張「美國情報機構壓迫市民」。OG還上傳了在射擊場拿著大型打火機，口吐種族歧視和反猶太主義傾向的臟話，並向目標射擊的視頻。他對美國監視友邦國家也表現出了反感。 據參與者透露，OG從去年開始每周都在聊天室上傳機密文件。初期是直接逐行打字上傳的，但在感覺到其他會員的關註減弱後，改為拍了照片上傳。但文件從今年2月底開始上傳到其他聊天室後，OG從上個月中旬開始停止了共享。 OG聲稱自己在美軍基地工作。他上傳的文件中有洲際導彈等朝鮮核武器的預想軌跡、用美國高空偵察機「U-2」拍攝的中國偵察氣球照片、詳細記錄烏克蘭戰爭局勢的表格等。因為都是些只有至少需要幾個月時間、通過美國當局身份調查的人才能看到的情報，因此有人提出，OG有可能是實際上與美軍有關聯的人物。 一名聊天室參與者說：「OG是個聰明人。這不是偶然的泄露。」接受《華盛頓郵報》采訪的兩人都表示：「雖然知道OG的實名和居住地，但在當局找到他的身份和所在地之前，不會先透露。」 OG在大部分參與者都是未成年人的該聊天室中行使了相當大的影響力。6日《紐約時報》報道後，美國當局正式調查文件泄露，OG向聊天室參與者下達了「隱藏並刪除有關我的所有信息」的指示後消失。一名參與者說，「他就像叔叔或父親一樣。好像失去了家人」，流露出失落感。 「Thug Shaker Central」會員中有俄羅斯、烏克蘭國籍者等多種外國人。《華盛頓郵報》報道說，25名會員中有一半人居住在海外，前蘇聯和東歐國家出身的人尤其對文件表現出濃厚的興趣。

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