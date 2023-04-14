朝鮮首次發射據推測為使用新型固體燃料的洲際導彈. April. 14, 2023 07:45. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 朝鮮13日在平壤附近向東部海域發射了很有可能是使用了新型固體燃料發動機的中遠程洲際彈道導彈。這可能是自2月朝鮮建軍75周年的夜間閱兵式上公開固體燃料洲際導彈後，時隔兩個多月首次強行試射。 雖然通過衛星可以捕捉到像「火星-15」型或「火星-17」型等液體燃料洲際導彈事先註入燃料等發射征兆，但固體燃料洲際導彈像安裝電池一樣安裝固體燃料，長期隱藏在地下基地等，在發射命令數十秒內就可以發射。因此，與實現核小型化一道，固體燃料洲際導彈被認為是朝鮮完成核武器的「最終關口」。分析認為，繼公開「火山-31」型戰術核彈頭和核魚雷水中爆炸試驗之後，在金正恩被擁戴為國防委員會第一委員長11周年之際，朝鮮展示了核突襲打擊力的迅速發展。這意味著，朝鮮的洲際導彈威脅進入了全新的局面。隨著朝鮮針對美國本土的洲際導彈威脅迅速升級，預計朝鮮與美國之間的緊張和對決程度將進一步高漲。 據韓國軍方透露，13日上午7時23分左右，從平壤附近的移動式發射車上發射的中遠程導彈飛行1000公裏後，墜落在日本北海道附近的專屬經濟區外圍。據悉，導彈的最大飛行高度為2000公裏出頭。軍方認為，如果以正常角度發射，飛行距離將達到3000-4000公裏左右。從發射地點（平壤）發射，可以到達美國戰略轟炸機靠前部署的關島基地。軍方相關人士表示：「從飛行參數和航跡等來看，可以判斷是新體系的中程或洲際導彈發射。」也就是說，朝鮮有可能把2月閱兵式上公開的新型固體燃料洲際導彈縮短射程進行試射。 韓國航空大學教授張永根（音）分析稱：「據推測，去年12月在金正恩的參觀下成功進行地面噴射試驗的洲際導彈用固體燃料發動機製造了一級和二級推進器，進行了中程彈道導彈級試驗發射。最終目標是今後開發射程在11000公裏以上的三級固體燃料洲際導彈。」韓國軍方認為，金正日有可能參觀發射現場。另外，朝鮮今後將致力於通過追加試射增加射程，證明對美國本土的核打擊能力。 韓國國家安保室在朝鮮進行導彈挑釁後，立即召開了國家安全保障會議常任委員會，決定進一步加強韓美、韓美日間的情報共享。白宮表示：「美國將采取一切必要措施，保障韓國和日本的安全。」

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