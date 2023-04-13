學校暴力，將從現高一起反映在高考招生上. April. 13, 2023 07:57. by 朴星民 min@donga.com. 從明年2月起，小學、初中、高中學校暴力加害者的懲戒記錄保存期限最長將延長至4年。從目前高一進入大學的2026學年高考開始，不僅是隨時招生，定時招生也一定會體現學校暴力履歷。培養教師的教大、師範大學，有可能由各大學從根本上限製對校園暴力加害學生的支援。 韓國政府12日在首爾市鐘路區政府首爾大樓發表了由國務總理韓德洙主持的《根除學校暴力綜合對策》。這距離因又名「鄭順信兒子事件」引發輿論對學校暴力的議論僅過了48天。 政府表示，如果今後實施校園暴力行為的學生受到強製轉學、停止到校、更換班級的處罰，將在學校生活記錄簿中保存該記錄直至畢業後的4年，比現在（保存2年）延長2年。 目前主要只在大學入學隨時招生中反映學校暴力記錄，但從2026學年開始，在定時招生中也必須反映學校暴力記錄。教育部人才選拔製度課長金惠林（音）表示：「如果（懲戒）措施事項嚴重，將會反映到左右入選與否的程度。」鄭順信律師的兒子雖然是校園暴力加害者，但避開了隨時錄取，定時招生中合格進入了首爾大學，政府決定避免類似情況再次發生。 部分人指出，此次對策在防止受害者因校園暴力而痛苦方面多少有些不足。政府沒有出臺像鄭律師兒子的事例一樣，對加害學生不服轉學或退學措施，以行政訴訟、行政審判拖延時間的情況該怎麽辦的對策。教師工會聯盟指出：「加害學生遭受的損失越大，訴訟戰就越多。」 從政府的宣布中，可以感受到「嚴懲主義」和「平衡」之間的兩難境地。國民輿論和學校暴力受害者方面要求更加嚴厲的處罰和製裁，但另一方則反駁稱：「與少年犯相比更輕的學校暴力加害學生，反而受到更大的製裁。」目前，國會關於保留最多10年學暴記錄的法案仍然懸而未決。

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