泄密的美國：「無可辯駁」 VS 急於掩蓋的韓國：「相當部分是偽造」. April. 13, 2023 07:56. . 為協商韓美首腦會談議題而訪問美國的韓國國家安保室第一次長金泰孝昨天就美國情報機關監聽韓國一事表示：「沒有發現同盟國美國對我們懷有某種惡意的情況。」對於前一天在出國前所做「韓美一致認為大部分文件都是偽造的」表態，他表示：「美國已經予以確認。」當被問到相關問題時，金泰孝答道：「不要問得太具體。如果想問同樣的主題，我就走人了。」據悉，韓國總統室也打算不把該問題當作外交問題，直接結束。 從韓國總統室處理美國機密文件泄露事件的態度來看，似乎過於急躁和笨拙，反而增加了疑惑。就連美國白宮也表示「沒有辯解的余地」，承認泄露機密文件的事實，美國媒體報道稱，雖然存在部分修改或變造的可能性，但大部分文件都是真本。盡管如此，總統室沒有做出令人信服的解釋，只是反復表示，「公開的相當一部分情報是偽造的」，甚至表現出了不要再問的高壓態度。 特別是，在美國方面的調查結果尚未出來之前，韓國政府就像什麽事都沒有發生一樣，先劃清界限說「不會提出任何問題」，這種過分的步伐甚至令人感到驚訝。在把生死寄托在情報戰爭上的國際政治現實中，同盟之間也不會有例外，因此韓美沒有理由對此次爭議表現出矛盾。即便如此，作為主權國家，對於讓同盟間的信賴產生疑問的疑惑，該追究的當然要追究。韓美同盟也不會因這些問題而動搖。 即使是延續了70年的同盟，也不能在每個問題上達成一致。特別是第三國、第四國關註的敏感外交安保懸案，確實難以對外公開。但是不能以「同盟第一」為借口埋沒所有問題。即使是在可能的範圍內，也要向國民進行說明，如果難以公開，就應該先努力尋求國民的理解。如果沒有這些努力，只會加深國民作為總是依靠美國的下等同盟國的自愧感。

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