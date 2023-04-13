「達努裏」繞月1000次，首次拍攝月球背面照片. April. 13, 2023 07:56. by 全南赫記者 forward@donga.com. 韓國型月球軌道飛船「達努裏」（Danuri）拍攝的月球背面照片被公開。這是達努裏首次拍攝月球背面。 科學技術信息通訊部和韓國航空宇宙研究院12日公開了達努裏拍攝的月球背面高分辨率照片。當天公布的照片分別是在上個月22日和24日拍攝的。24日是達努裏在月球軌道上空繞行1000次的日子。 達努裏拍攝的地區為月球後面的「奇奧爾科夫斯基環形山」「施羅丁格環形山」「希拉爾德M環形山」等3處。在半徑130-220公裏的範圍內，可以詳細地看到溪谷、環形山等月球地形。 奇奧爾科夫斯基環形山取自開拓宇宙空間研究的俄羅斯（前蘇聯）物理學家康斯坦丁•奇奧爾科夫斯基的名字。當天公開的的奇奧爾科夫斯基環形山照片中，由火山活動或隕石撞擊產生的環形山形成了山峰。月球南極附近的施羅丁格溪谷的特點是，在巨大的環形山周圍形成了長達320公裏的長長的溪谷形態的地形。據推測，多個小隕石群接連相撞，形成了這樣的形態。 位於北緯31度附近的直徑為23公裏的希拉爾德M環形山是以第二次世界大戰中核連鎖反應理論化的希拉爾德•裏奧的名字命名的。通過達努裏拍攝的照片，可以確認之前生成的環形山因後續沖擊而變形。 當天，科技部和韓國天文研究院還公開了可以詳細展示月球表面信息的廣角偏光相機照片。照片利用了在向多個方向延伸的光中只選擇特定方向的偏光的特性。如果使用不同的偏光濾光片，即使拍攝相同位置，也可以根據粒子大小和組成獲得不同的影像。最終可以掌握月球表面顆粒的種類。 達努裏拍攝了以德國天文學家莫裏茨•巴赫曼的名字命名的巴赫曼環形山，根據偏光濾鏡的種類和有無，通過6個頻道進行了不同的拍攝。科技部計劃綜合這些觀測資料，從明年1月開始在全球首次公開月球正面偏光地圖。 據確認，測定月球周邊的磁場和伽馬射線的磁場測定儀、伽馬射線的測定儀也正常運轉。如果確認2月4日的磁場觀測資料，就能確認月球進入地球磁場影響圈的晚上8~10點之間，月球軌道上的磁場強度發生變化。特別是伽馬射線測量儀比中國的月球探測衛星"嫦娥二號"測出範圍更廣的伽馬射線。 科學技術部通過達努裏網站持續公開它觀測到的資料，並從12日起公開了可以實時確認達努裏在月球軌道上位置的服務。

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