韓國總統室：「不會要求美國就監聽疑惑道歉」. April. 13, 2023 07:57. by 全珠英記者、華盛頓=常駐記者文炳基 aimhigh@donga.com、weappon@donga.com. 記者12日獲悉，韓國總統室決定不再把美國情報機關監聽同盟國的疑惑當作外交問題。他們認為，監聽疑惑存在「幕後勢力」，認為「（泄露的文件）相當一部分是偽造的」，因此得出了爭議已接近尾聲的結論。 總統室相關人士表示：「與前一天美國國防部長奧斯汀就泄露文件的意見達成一致，事件已經告一段落。不會要求美國政府正式道歉。」 訪問美國的韓國國家安保室第一次長金泰孝當地時間11日會見記者時表示：「目前這個問題有很多第三方介入，沒有發現同盟國美國對我們懷有某種惡意的情況。」這似乎是在指認為親俄勢力可能介入了機密文件泄露過程的說法。 對於「這是否意味著與前國家安保室長金聖翰等相關的機密文件上的對話是捏造的？」的提問，金泰孝表示：「這個問題不要問得那麽具體。都在昨天我說的一句話裏了，其中涵蓋了一切。金泰孝前一天曾表示：「沒有什麽要（向美國方面轉達立場）說的。因為這是有人偽造的。」 但美國《紐約時報》當天報道說：「大部分文件都是真本，捏造的部分當初也沒有修改就直接刊登在了網上。」對此，總統室相關人士再次表示：「應該與美國法務部的調查結果確認是否屬實。」對於韓國相關文件是否屬於偽造，他表示：「外交領域一般留有解釋的余地。是否屬實都不確切。」他回避了具體的發言。 尹錫悅總統當天指示：「要徹底做好應對準備，防止對金融、能源等基礎設施的網絡威脅演變成安保危機。」國家安保室長趙太庸在龍山總統室主持了「各機關能源領域應對網絡攻擊態勢檢查會議」。

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