國際貨幣基金組織連續4次下調韓國經濟增長率……如果出口不能恢復，就不會出現迅速扭轉局面. April. 12, 2023 07:59. . 國際貨幣基金組織把今年韓國經濟增長率預測值下調0.2個百分點至1.5%。這是繼去年7月、10月和今年1月之後連續4次下調。該機構預測，包括中國在內的全球經濟復蘇緩慢，加上發達國家的金融市場動蕩，韓國經濟將進一步萎縮。考慮到這種情況，韓國銀行連續兩次將標準利率凍結為3.5%，並很有可能下調今年1.6%的增長率預測。 昨天國際貨幣基金組織把今年世界經濟增長率預測值從2.9%下調至2.8%，韓國則從1.7%下調至1.5%。十大經濟體中，預測值連續4次下降的只有韓國、日本、德國。因為緊縮導致的發達國家的消費停滯、國際供應網混亂導致的經濟沖擊集中在製造業、出口強國身上。相反，美國、英國等國家的預測值有所提高，中國則維持了5.2%的預測。 韓國銀行凍結利率也反映了這種國內外情況。韓國上個月消費者物價上漲率為4.2%，仍然處於高位，石油輸出國組織（歐佩克）的突然減產使油價再次變得不安，但相比物價穩定，應對經濟蕭條、金融不安更為緊迫。再加上韓國銀行表示：「今年的增長率將小幅低於2月份預測的1.6%。」這意味著政府和韓國銀行期待已久的國內經濟「上低下高」發生動搖的可能性增大。 連續7個月維持的3%基準利率給整個經濟帶來了沖擊。由於利率暴漲，66%的國內製造企業陷入虧損或處於盈虧平衡線上。負債1020萬億韓元的個體戶、小商工停業現象也層出不窮。房地產項目融資滯納率激增等金融風險也在增大。昨天韓國綜合股價指數上漲1.42%，是因為期待凍結利率能減輕這種負擔。 但是，認為上調利率已經觸頂的判斷似乎有些操之過急。美國美聯儲下個月上調利率，外國資本流出的憂慮增大或國際油價動蕩時，韓國銀行只能再次上調利率。韓國銀行總裁表示，「市場對年內降息的期待過高」，也是出於這一原因。在支柱產業出口急劇萎縮、增長率下降的情況下，很難期待情況發生迅速扭轉。家庭和企業、政府和韓國銀行都要忍受急躁癥，應對長期戰。

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