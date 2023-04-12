一半的重癥急救患者錯過了黃金時間. April. 12, 2023 08:01. by 李文秀記者 doorwater@donga.com. 據調查，最近5年間，每兩名心肌梗塞和腦中風等重癥急診患者中就有一人未能在「黃金時間」內到達急診室。 國會保健福利委員會所屬的共同民主黨議員崔慧英（音）11日從國立中央醫療院得到的資料顯示，在5年間前往全國大區、地區急救中心急診室的145萬名重癥患者中，約有一半（49.1%）的71萬人未能在挽救生命的適當時間內到達。在此次調查中，根據重癥急診患者的疾病，心肌梗塞在發病後2小時內，出血性、缺血性腦中風在3小時內，重癥外傷在1小時內，是適當的急診室到達時間。這個數字不包括到達急診室但已經死亡的到達時死亡數字（DOA）。 問題是，就像上個月發生墜落事故的大邱10多歲患者在緊急情況下因找不到接受治療的醫院而死亡一樣，「漂流」患者正在逐漸增加。在過去的5年裏，重癥急診患者的未到達急診室率每年都在增加。2018年重癥患者未到達急診室的比率為47.2%，2019年增至47.3%，2020年增至48.4%，2021年增至50.8%，2022年（暫定值）增至52.1%。 按疾病分類來看，在過去的5年裏，心肌梗塞、出血性腦中風、缺血性腦中風、重癥外傷患者等所有重癥急救患者的未到達急診室率都有所增加。特別是「重癥外傷患者」，在適當時間內未到達急診室的比率從2018年的48.5%增加到2022年的56.5%，增加了8個百分點。 崔慧英敦促說：「為了讓重癥急救患者在適當的時間內到達急診室，應該製定有效的對策，盡快實施。」

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