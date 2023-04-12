韓國總統辦公室：「韓美認為大部分監聽案是偽造的」……美國稱「類似內部文件」. April. 12, 2023 08:01. by 全周英記者、尹相虎 軍事記者、 華盛頓=常駐記者文炳基 aimhigh@donga.com、ysh1054@donga.com、weappon@donga.com. 韓國總統室11日就美國情報機關監聽同盟國的疑惑表示：「韓美兩國國防部長一致認為，『（泄露的）相關文件大部分都是偽造的。」 總統室以美國情報機關監聽國家安保室高層相關人士為契機，在韓美國防部長緊急通話後發表的聲明中強調了上述內容。據韓國軍方消息靈通人士透露，美國國防部長奧斯汀當天在與韓國國防部長李宗燮的通話中表示：「被（對外）公開的情報相當多是偽造的。」據悉，總統室認為，與內容是否屬實無關，前國家安保室長金聖翰和前外交秘書李文熙之間的討論有可能在龍山總統室之外被監聽。 美國國防部長助理克裏斯·米格當天表示：「國防部正在繼續評價包括敏感、機密性高的資料在內的社交媒體上散布的文件的真實性。」他還說：「（散布的文件）照片與每天向高層幹部提供烏克蘭或俄羅斯相關作戰、其他情報事項等類似。部分內容似乎有所改變。」美國國防部就《東亞日報》關於韓國總統室發表「偽造」相關言論的提問回答說：「沒有其他評論。」

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