美國：「應中國邀請，討論財政、商務部長訪華事宜……還將推進首腦間通話」. April. 12, 2023 08:00. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者金基龍 weappon@donga.com,kky@donga.com. 美國白宮10日表示：「應中國的邀請，美國財政部長耶倫和商務部長拉蒙多正在討論訪問中國的可能性。」 在中國結束臺灣領導人蔡英文訪問美國之後為期三天的包圍臺灣演習後，美國立即強調正在推進恢復與中國的高層溝通。 白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比在當天的新聞發布會上表示：「我想強調，即使在緊張的氣氛中，中美之間可以保持溝通渠道。」 此前，耶倫曾於今年1月在世界經濟論壇（達沃斯論壇）上與時任中國副總理劉鶴舉行會談並決定訪問中國，拉蒙多也曾表示，為討論保障進軍中國的美國企業活動等問題，將訪問中國。 但是，在美國，隨著蔡英文決定與美國眾議院議長麥卡錫舉行會談，有人擔心兩名部長的訪華計劃可能會變得不透明。美國政治專門媒體《政客》援引美國政府官員的話報道說：「中國沒有通報耶倫和拉蒙多的訪華日程。」 白宮表示，正在推進因中國偵察氣球事件而推遲的國務卿布林肯訪華，以及拜登總統和中國國家主席習近平之間的通話。柯比表示：「（拜登）總統期待與習主席進行對話。我們希望這種關系能發展成更好的關系，兩位領導人將在適當的時候進行對話。」 拜登政府推進恢復與中國的對話，是為了防止因臺灣海峽的軍事矛盾或美國限製出口而導致中國采取報復措施，使美中緊張局勢進一步加劇。 美國財政部負責國際事務的副部長傑伊·沙姆博當天在接受彭博電視臺采訪時表示：「美國並不是想與中國脫鉤或限製中國的增長。我們無論以何種方式，都不會試圖將這兩個經濟完全分離。」 另外，臺灣「國防部」表示，中國軍隊包圍臺灣訓練結束後的11日，在臺灣附近發現了9艘中國軍艦和26架軍用飛機。中國在前一天進行的為期三天的包圍臺灣演習中，共動員了232架軍用飛機和32艘軍艦。特別是，僅10日就向臺灣海峽派遣了91架軍用飛機和12艘軍艦，這是歷屆一天演習中規模最大的一次。蔡英文當天批評中國說：「強行進行軍事演習，造成臺灣和區域內不安，這不是區域內強國的負責任態度。」

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