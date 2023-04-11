“不能再有這樣的犧牲了”，悼念因醉酒車而遭遇慘劇的勝雅的市民腳步絡繹不絕. April. 11, 2023 07:46. by 李基鎭 doyoce@donga.com. “勝雅，對不起沒能給妳創造更好的世界。我們壹定會好好懲罰那些奪走妳未來的壞人。我們會祈禱妳在天國能笑得更燦爛。” 10日下午，裴勝雅（10歲）在兩天前被酒後駕駛車輛撞死的大田西區屯山洞炭坊中學前的人行道上堆滿了這樣的信和紙條、花束和餅幹等。為了追悼裴某的死亡，學校朋友和普通市民等的腳步絡繹不絕。 來到事故現場的崔文英（62歲•女）說：“真不敢相信無辜的兒童遭遇了荒唐的變故”，“希望今後不要再出現像勝雅壹樣的犧牲者了。” 經確認，醉酒狀態下酒後駕車肇事的方某（65歲）曾在忠南道廳擔任科長級職務，是5年前卸任的前任公務員。當天下午，方某為了接受拘留前的嫌疑人審問（拘捕令實質審查），進入大田地方法院時，表示“對不起遺屬”。據悉，他向警方陳述說，“事發當天中午12點半左右有聚會，喝了半瓶燒酒。” 警方適用加重處罰兒童保護區域內死亡或傷害事故的加害者的《民植法》，以違反《特定犯罪加重處罰法》中的兒童保護區域致死及危險駕駛致死、道路交通法等嫌疑申請了對方某的拘捕令。另外，警方還計劃調查與方某壹起白天喝酒的熟人是否幫助了酒後駕駛。裴某的遺屬們公開了裴某的臉部和實名，表示“希望提高警惕，不要再出現像勝雅壹樣的受害者”。

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