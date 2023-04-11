“復活節起義”. April. 11, 2023 07:44. . 在歐洲基督教文明圈，復活節是最重要的節日。去年教皇向俄羅斯-烏克蘭戰爭當事者提議復活節休戰，但遭到了拒絕。看來宗教也無法戰勝戰爭。 1916年4月24日，1000多名愛爾蘭武裝獨立鬥爭軍發動起義，占領都柏林市內主要據點。這被稱為“復活節起義”。愛爾蘭長期以來壹直受英國統治，因此壹直堅持抵抗。1912年英國議會批準了愛爾蘭自治法。但是，由於隨後爆發的第壹次世界大戰，自治實行被推遲。 雖然對此也有不滿，但自治本身也有不少不滿的勢力。他們想要的是即時的獨立，而不是自治。在這種情況下，隨著戰爭愈演愈烈，英國為了補充不足的兵力，試圖征兵愛爾蘭人。這也點燃了愛爾蘭人的不滿情緒。在各地成立的武裝團體或獨立運動團體利用這種不滿，策劃了武裝起義。正好和德國也聯系上了，得到了武器支援的承諾。 起義初期看起來是成功的。但出乎意料的是，市民們的反應並不熱烈。德國派來的武器中途被英國海軍發現，沒有轉交。英國立即動員軍隊開始鎮壓叛軍。4月30日，領導層以阻止無辜市民犧牲為由，向英軍投降。 起義以慘淡的失敗告終，而英國卻壹如既往地對愛爾蘭殘酷鎮壓。他們抓獲了無辜的市民，並迅速槍殺了叛亂主謀。由於英國的過度鎮壓，復活節起義恢復了真正投降的愛爾蘭人的鬥爭精神。直到20世紀80年代和90年代，還是恐怖集團代名詞的IRA就是以該事件為契機誕生的。雖然IRA並非都是極端團體，但此後隨著北愛爾蘭獨立問題、英國軍隊的過度鎮壓反復出現，部分團體變得過激化。 血生血，惡催生更大的惡。有人說，我們夢想著正義的世界，但正義只在沾滿鮮血的涼席上綻放。真正需要復活的是純白的正義。

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