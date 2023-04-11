身價排名僅第28位的坦帕灣隊憑借銅墻鐵壁般的防守取得9連勝. April. 11, 2023 07:45. by 黃奎引 kini@donga.com. 坦帕灣光芒隊在本賽季開幕後取得了9連勝。這是美國職業棒球大聯盟（MLB）時隔20年創下的紀錄。 坦帕灣光芒隊在10日的主場比賽中以11比0戰勝了奧克蘭運動家隊。同時，球隊與2003年的堪薩斯城皇家棒球隊壹起創下了MLB開幕最多連勝並列第4位（9連勝）的紀錄。MLB開幕後，最多連勝記錄是1982年的亞特蘭大勇士隊、1987年的密爾沃基釀酒人隊留下的13連勝。 坦帕灣光芒隊是今年球員身價總額在30支MLB球隊中排名第28位的球隊。但是隨著在球隊運營中積極引進Sabermetrics（棒球統計學），正在實現“低費用、高效率”。根據講述坦帕灣隊成功記的書《他們是如何戰勝紐約洋基隊》顯示，防守是轉折點。首次掀起席卷MLB的“內野防守移位”風潮的球隊正是坦帕灣隊。 在全面禁止內野移位的今年，坦帕灣光芒隊的防守依然穩固。截止到當天，坦帕灣隊的平均每場比賽失分只有2分（共18分）。在此期間，球隊平均每場比賽獲得了8.3分（共75分）。自1901年MLB具備兩大聯賽體制以來，在賽季首9場比賽中得分和失分差距（+57分）最大的球隊是今年的坦帕灣隊。 另外，金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）當天在與亞特蘭大勇士隊的客場比賽中，在第5局上半局擊出本賽季第2個本壘打（2分）等，取得了4個有效擊球、2支安打、3打點、1個四壞球上壘、得1分的成績，幫助球隊以10比2取得了勝利。

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