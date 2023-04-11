馬克龍結束訪華，“歐洲應減少對美國的依賴”. April. 11, 2023 07:46. by 趙은아 achim@donga.com. 法國總統馬克龍（照片）上周訪問中國並與中國國家主席習近平在北京和廣州舉行兩次破例會晤等，受到三天“盛情款待”。他主張：“歐洲不要卷入美中矛盾，應該減少對美國的依賴度。”他強調，在美中矛盾在產業、安保等全方位尖銳化的情況下，歐洲應該發出獨立的聲音，而不是站在任何壹方。 據美國政治專門媒體《政客》等9日報道，馬克龍在結束訪華回國的飛機上接受媒體采訪時反復強調了“戰略自主”。《政客》分析認為，馬克龍壹貫主張，歐洲為成為“第三超級大國”，應自主增強力量，法國此舉意在掌握主導權。他主張：“歐洲面臨的最大威脅是卷入本不是我們的事情、（美中矛盾引發的）危機，沒有戰略自律性。” 馬克龍強調，關於臺灣問題，應該與美國和中國劃清界限。他說：“對於陷入恐慌的我們（歐洲）來說，矛盾的是相信，‘我們是美國的追隨者’。歐洲人應該回答‘臺灣相關（危機）高潮關乎我們利益嗎’的問題，答案是‘不是’。”他還說：“如果兩個超級大國之間的緊張局勢加劇，就沒有時間或資源確保戰略自主性，我們將成為附屬國。” 馬克龍表示，歐洲在武器和能源領域對美國的依賴度有所提高，應該集中加強歐洲防衛產業。他還主張，應該減少對在國際經濟中享有“治外法權”的美國美元的依賴度。

한국어