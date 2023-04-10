多情才能生存下來. April. 10, 2023 07:47. . “我們的生活不是以征服了多少敵人，而是以造就了多少朋友來評價。這就是我們物種能夠生存下來的隱藏秘訣。”―出自布萊恩•海爾和凡妮莎•伍茲的《多情的東西才能生存下來》。 有壹種靈長類動物叫波諾波猿（過去叫倭黑猩猩）。光看的話，波諾波猿和黑猩猩沒有太大的區別。據說，波諾波猿和黑猩猩在距今100萬年前出自共同的祖先，相較於大猩猩，與人類共享更多的基因。從這壹點看，波諾波猿和黑猩猩算是現存靈長類動物中與我們人類最親近的兩名親戚。這本書的作者之壹進化人類學家布萊恩•海爾以包括狗在內的多種動物的事例，說明了“多情的東西是如何生存下來的”。 據悉，與黑猩猩不同，波諾波猿不僅不會攻擊同壹群體的成員，而且絕對不會攻擊其他群體中的波諾波猿。黑猩猩為了在集團內部占據優勢，也會殘忍地殺死競爭者，但是波諾波猿的情況是，到目前為止還沒有發現“波諾波猿殺死了波諾波”的事例，這是非常有趣的事情。對於來自外部的陌生的波諾波猿，也以其特有的熱情和親和力相互包容並同化。這壹點比人強。再看波諾波猿和黑猩猩的照片，波諾波猿確實看起來要更親切。 都說現在是適者生存的時代。為了生存，為了比別人活得更好，競爭非常激烈。我也不能例外。這似乎是人類迄今為止生存下來的進化的大趨勢，也是“自私的基因”不可抗拒的工作原理。但作者表示，事實並非如此。今天比起戰勝對方，更想集中精力把對方變成朋友。我相信這將會成為我生存下去的秘訣。

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