美國“監聽同盟國”的100多份機密文件泄露. April. 10, 2023 07:49. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 包含美國情報機關監聽韓國等同盟國動向等內容的機密文件被泄露。文件中還包含了監聽韓國政府內部對美方要求向烏克蘭戰爭提供相關武器援助的討論等擅自收集同盟國情報的內容。有人指出，在美國為牽制中國和俄羅斯而強調“團結同盟”的情況下，如果監聽同盟國被證實屬實，將引起不小的風波。 《紐約時報》當地時間8日報道說，美國情報機關制作的100多件機密文件通過社交媒體被泄露。據悉，泄露的文件中包括向烏克蘭提供的美軍武器機密情報和俄羅斯作戰計劃等烏克蘭戰爭相關情報，以及包含同盟國動向的中央情報局每日情報報告等。 據《紐約時報》報道，特別是其中至少2份文件中捕捉到了監聽尹錫悅政府高層外交安保高級官員就美方要求烏克蘭武器援助相關發言的情況。其中壹份文件的內容是，韓國政府高官擔心拜登總統通過電話向尹錫悅總統施壓要求援助烏克蘭。《紐約時報》報道說：“（相關文件）提到，該信息是通過電話和信息等通信監聽的信號情報（SIGINT）獲得的。” 《華盛頓郵報》還報道說：“文件是以信號情報為基礎制作的，其中包括以下內容：韓國國家安保室長表示，美國的目標是迅速支援烏克蘭，因此提議向波蘭出售彈藥。” 文件中包括以色列情報機構摩薩德領導層支持反對總理內塔尼亞胡立法改革“削弱司法部”的示威等美國同盟國的敏感情報。另外，包含朝鮮核開發最新情報和伊朗彈道導彈試驗結果、中國主要軍事基地情報的文件也被泄露。 美國國防部7日委托法務部和聯邦調查局進行調查。據悉，這些文件已經報告給了國防部長等美軍領導層。《紐約時報》報道說：“這表明，美國不僅對俄羅斯，對盟國也進行間諜活動。此次事件可能會破壞外交關系。”

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