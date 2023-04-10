黃紀煥志士殉國100年後，今天回到祖國的懷抱. April. 10, 2023 07:48. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 電視劇《陽光先生》的主人公有真·崔（音）的實際人物、愛國志士黃紀煥（1884-1923）的遺骸將在殉國100年後的10日抵達韓國。 據國家報勛處9日透露，報勛處長朴敏植和李會榮先生的後代、友堂教育文化財團理事長李鐘贊（音）等獨立功臣的後代們計劃在仁川國際機場迎接。2008年首次發現黃紀煥在美國墓地的前紐約韓人教會負責牧師張哲宇（音）夫婦也將出席。 迎接活動將按照獻花和焚香、獻呈1995年向黃紀煥追授的建國勛章愛國章、運送和護送遺骸靈柩等順序進行。當天下午，將在國立大田顯忠院顯忠塔前舉行遺骸奉還儀式。奉還儀式以《陽光先生》女主人公的最後臺詞“在獨立的祖國再見（see you again）”為主題，按照功績介紹、運柩、獻花及焚香、紀念演出、安葬等順序進行。 在黃紀煥的遺骸奉還儀式上，還將獻呈家庭關系登記簿。報勛處解釋說，因沒有後代而成為無籍的黃紀煥的家庭關系登記工作已於不久前完成，黃紀煥在殉國100年後成為完全的大韓國民。在獨立有功者的遺骸奉還儀式上獻呈家庭關系登記簿尚屬首次。 黃紀煥在美國留學的1917年自願加入美軍，參加了第壹次世界大戰。以1919年前往法國幫助派遣到巴黎和平會議的金奎植先生等韓國代表團為契機，他被任命為大韓民國臨時政府巴黎委員部書記長，正式開始了獨立運動。從1921年起，他擔任臨時外交部駐倫敦外交委員等，帶頭投身祖國獨立運動，1923年4月在紐約因心臟病去世。

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