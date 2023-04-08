中國宣布“對臺灣駐美代表實行終身制裁”……美國以航母對抗中國航母. April. 08, 2023 07:53. by 洪禎秀 hong@donga.com. 臺灣“總統”蔡英文當地時間5日會見美國眾議院議長麥卡錫後，中國當地時間7日宣布，作為第壹項報復措施，將永久制裁臺灣駐美代表蕭美琴。臺灣沒有駐美大使，因此蕭美琴實際上起到了大使的作用。 據中國官方媒體新華社報道，中國共產黨中央委員會臺灣事務辦公室在當天的通告中表示，將嚴格禁止蕭美琴及其家人終身進入中國大陸和香港、澳門。中國同時還阻止了與蕭美琴相關的企業與中國本土的組織或個人進行合作。蕭美琴在中方宣布制裁後在自己的推特上寫道：“哇，PRC（中華人民共和國）對我（繼去年8月美國眾議院議長佩洛西訪問臺灣後）再次進行了制裁。” 中共中央臺辦表示：“‘臺獨’頑固分子蕭美琴挾洋自重，‘倚美謀獨’，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞臺海和平穩定”，“決定對蕭美琴采取其它壹切必要的懲戒措施，依法終身追責”。但美國“美國之音”電臺分析說：“壹般臺灣高層人士不會訪問中國（大陸），中國（大陸）法院對臺灣沒有管轄權，因此中國（大陸）的此次制裁幾乎沒有實效性。” 中國正式開始針對臺灣的武力示威和制裁後，美國也采取了應對措施。據《中國時報》等臺灣媒體7日報道，臺灣“國防部長”邱國正前壹天出席“立法院外交國防委員會”時報告說：“美國核動力航母‘尼米茲’號（CVN-68）在臺灣東部約400海裏（約740公裏）處。這可能與中國航母‘山東’號在臺灣海域出現有關。”

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