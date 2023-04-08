“世博視察團說‘釜山真的很優秀’”. April. 08, 2023 07:53. by 釜山=金華英記者 run@donga.com. “國際博覽會組織（BIE）的2名視察團成員在非正式交談中表示‘釜山真的很優秀（Excellent）’。” 釜山市市長朴亨埈7日上午在釜山市政府會見記者時表示：“視察團評價說，釜山已經具備了舉辦世博會的壹切條件。”8名BIE視察團成員於4日至6日訪問了預定舉辦世博會的北港等地，並與各界市民見面，檢查2030年世界博覽會（世博會）的準備情況後，於7日踏上了回國之路。 朴市長表示：“第壹次來到韓國的視察團團長（帕特裏克•施佩希特）表達了‘事先並不期待，但感覺釜山比想象中更先進’的感想’”，“所有視察團成員對（釜山的）熱情接待都表達了200%以上的滿足之情。”據朴市長透露，詩人兼視察團成員、聖克裏斯托弗和尼維斯代表凱文•艾薩克6日在廣安裏海水浴場觀看煙花秀後表示：“將寫多首詩。” 在釜山停留3天的視察團沒少對市民的熱情款待表示感謝。當天上午視察團在前往金海國際機場之前，在海雲臺區宿舍前壹壹與交通巡查警察握手，互相問候。警方相關人士表示：“可能是想親自向保護自己的警察們表示感謝”，“還先提議拍照，壹起拍了照。”負責視察團人身保護的海雲臺警察署巡警尹昌龍（29歲）說：“因（視察團）即使推遲乘坐前往機場的公交車，也要親自表示感謝的心情而深受感動。” 釜山市和經濟界直到最後在禮儀上下了很大功夫。釜山航空還為視察團編排了特別專機（BX2030）。用飽含申辦世博會的願望設計的專用飛機只搭載了8名考察團成員，8名乘務員提供了壹對壹的定制服務。還提供了用釜山的特產制作的特別機內餐。當天，視察團乘坐專機離開金海機場，前往仁川國際機場後，踏上了回國之路。朴市長表示：“將同時努力把焦點放在預定於今年6月申辦支援國的第4次競爭陳述的法國當地，並同時進行觀察全世界的兩種交涉。”

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