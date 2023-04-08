全斗煥在烏山價值55億韓元的土地有可能被收回……信托公司不服追繳的訴訟壹審敗訴. April. 08, 2023 07:53. by 張夏陽記者 jwhite@donga.com. 教保資產信托公司在反對追繳前總統全斗煥壹家土地的拍賣收益、以韓國資產管理公社為對象提起的訴訟中壹審敗訴。 首爾行政法院行政六庭（庭長法官：李柱榮）7日在教保信托公司針對韓國資產管理公社提起的取消拍賣款分配訴訟中，駁回了原告的全部請求。此次事件是對全斗煥壹家委托教保資產信托的京畿烏山市林地的訴訟。大法院在1997年以內亂、收受賄賂等嫌疑判處全斗煥無期徒刑，同時判處追繳2205億韓元，2013年檢察機關為了執行追繳判決，扣押了上述土地。但教保資產信托提起了請求確認扣押處分無效的訴訟等，回收壹直被推遲。 到目前為止，從全斗煥壹家收回的金額是相當於追繳金58%的1279.2億韓元。如果此次判決確定，可以追加收回55億韓元。

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