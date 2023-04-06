美國阻撓韓國核電站出口捷克……尹錫悅訪美又添課題. April. 06, 2023 08:00. . 美國政府對韓國型核電站向捷克出口進行了阻撓。分析認為，美國此舉意為，韓國型核電站存在依賴美國核電站企業西屋公司的部分技術，因此如果想向其他國家出售核電站，就要與西屋進行協商。如果該問題不能順利解決，韓國政府“到2030年為止出口10座核電站”的目標也將不可避免地出現差池。 美國能源部最近駁回了韓國水力原子力公司向捷克出口核電站的申報。美國能源部在給韓方的回信中表示：“須由美國人（包括法人）提交申報。”意思是說，過去向韓國轉讓美國核電技術的企業是西屋，因此應該由西屋代替韓國企業成為申報的主體。美國聯邦規定，利用受到出口管制的核電技術在海外開展事業時，必須向政府申報。 之所以發生這樣的事情，是因為圍繞韓國型核電站是獨自開發技術還是依靠西屋技術存在爭議。韓國水力原子力的立場是，在20世紀70年代首次建設核電站時，得到了西屋核電站的幫助，但第三代核反應堆韓國型核電站（APR1400）是用完全自主技術開發的。APR1400已經出口到阿聯酋，正在推進捷克、突尼斯出口的模型。相反，西屋主張該核電站借用了該公司核反應堆的設計，向美國法院提起了訴訟。美國能源部的決定支持西屋。 如果紛爭加劇，兩國都將遭受損失。目前具備海外核電站建設能力並積極出口的國家只有韓國、俄羅斯、中國。西屋雖然擁有設計領域的原始技術，但近年來從未建造過核電站，因此施工、運營能力不足。在世界各國為應對氣候變化而加緊建設核電站的過程中，如果韓美發生矛盾，只有俄羅斯和中國漁翁得利。 此次矛盾最終只能通過兩國最高層的經濟外交來解決。這就是尹錫悅總統要在本月底在美國舉行的韓美首腦會談上，與《通貨膨脹削減法》等壹起提交核電站合作案的原因。不僅要清除核電出口的最大絆腳石，還要尋找在不損害國家利益的情況下把兩國關系提升為核電合作好夥伴的方法。

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