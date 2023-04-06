畫家的信念. April. 06, 2023 08:00. . 在俄羅斯帝國時代（沙俄時代），猶太人是受歧視和壓迫的對象。不僅是正規教育，連居住地的自由也沒有被允許。大多數猶太藝術家為了活動而隱瞞或否認自己是猶太人。但是馬克•夏加爾卻不同。他把自己作為猶太人的認同感與藝術相結合，公開地表現了出來。 《白色的磔刑》（磔刑又稱十字架刑）（1938年•照片）是夏加爾在法國滯留時期畫的，是首部將耶穌描繪成猶太人殉教者的作品。畫家為了強調耶穌對猶太人的認同感，用祈禱披肩代替了內衣，用白色頭帶代替了荊棘冕旒冠。十字架上面畫著哀悼耶穌死亡的天使和身穿猶太人服裝的3名拉比（猶太教牧師）和女性領導人，而不是聖母。十字架兩側描寫了屠殺猶太人的恐怖和悲劇。畫面左側是難民們離開被洗劫、燃燒的故鄉乘船逃跑，右側是猶太教教堂和《律法書》被大火吞噬的場面。最下面是安慰受到驚嚇的孩子的母親。 夏加爾畫這幅畫時，德國納粹政權肆意屠殺猶太人的恐怖席卷了整個歐洲。藝術也不例外。不符合政權口味的眾多藝術作品被規定為“頹廢美術”，被沒收或燒毀。納粹軍對猶太人畫家夏加爾的藝術也打上了頹廢美術的烙印並進行嘲弄。盡管如此，夏加爾並沒有絕望地表達現實。從耶穌腳下的燭臺來看，其中壹支蠟燭雖然熄滅，但另外5支蠟燭卻閃閃發光。這象征著戰勝苦難、逆境和死亡的耶穌復活。 夏加爾將耶穌的殉教和復活與同時代事件聯系起來，用繪畫警告戰爭和暴力的加害者。因為畫筆是他唯壹的武器。畫家雖然害怕，但鼓起勇氣，被處以十字架刑的耶穌的臉看起來平安的理由也是因為堅信在混亂之後會有正義之神的審判。

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