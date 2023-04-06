特朗普以34項重罪嫌疑被刑事起訴……分裂成兩半的美國. April. 06, 2023 08:03. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國建國以來歷屆總統中首位被刑事起訴的前總統唐納德•特朗普當地時間4日出席了紐約曼哈頓刑事法庭。特朗普前總統對紐約曼哈頓檢方就涉嫌“性醜聞封口”而提出的34項指控都主張無罪。 4日，在紐約警察和特勤局的掩護下，特朗普抵達曼哈頓刑事法庭，沒有拍嫌犯照片（用於識別犯人的照片），只采集指紋，參加了法院的起訴程序。起訴工作是指向被告人告知犯罪指控，並詢問是否承認犯罪指控的程序。 檢方指控特朗普在2016年大選前以“堵住性醜聞嘴”為代價，讓其轉交巨額資金，並以“法律咨詢費”的形式偽造文件，適用了34項重罪指控。據悉，除了已傳出的前成人電影演員斯托米•丹尼爾斯之外，花花公子模特凱倫•麥克杜格爾、曾主張特朗普有私生子的公寓迎賓先生等，特朗普向這些人共支付了3份封口費。34項指控都是偽造企業文件，雖然分別屬於輕罪，但在紐約州試圖隱瞞違反《選舉法》的行為屬於重罪。 成為第壹個起訴前總統的檢察官的曼哈頓地方檢察長阿爾文•布拉格當天在記者會上狙擊特朗普說：“以非法手段陰謀在選舉中推舉候選人是違反《紐約州選舉法》的重大犯罪行為”，“即使錢多，權力強大，在法律面前也是平等的。” 相反，特朗普前總統在出席法院後回到佛羅裏達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的住宅，通過演講表示，“這壹假訴訟是（紐約檢方）只是為了介入2024年大選而開始的”，並聲稱“應立即撤回（刑事訴訟）”，開始團結支持者。

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