國際貨幣基金組織警告韓國房地產風險，但住宅貸款仍有增加跡象. April. 05, 2023 07:48. . 隨著房地產景氣停滯和世界金融市場的不安持續，房地產貸款將成為危機的導火線。國際貨幣基金組織昨天在全球金融穩定報告中表示：“矽谷銀行破產引發的銀行危機暴露出了金融部門的脆弱性，這種危險可能會在幾個月內加劇。”特別是關於非銀行圈的脆弱性，報告提到了韓國房地產項目融資虧損事例，並指出：“對房地產價格下降帶來的危險因素、不履行債務的憂慮仍然存在。” 韓國非銀行圈的房地產項目融資風險暴露規模和滯納率同時上升，呈現出異常征兆。據韓國銀行透露，截至去年9月底，非銀行圈的房地產項目融資風險暴露額為115.5萬億韓元，各行業在5年內激增了2到4倍。拖欠率不分行業，在9個月內上漲了2倍以上，證券公司的拖欠率上升到了8.2%。如果房地產景氣萎縮長期化，不良項目融資案例增加，很有可能擴散到第二金融圈的信用危機。 停滯不前的住宅擔保貸款也出現了再度增加的征兆。因為，在政府接連放寬貸款限制的情況下，貸款利率也急劇下降，房地產購買心理正在復蘇。上個月購買房子的64000多名中40%是生平第壹次購買住宅，二三十歲人群的公寓購買量也創下了2年來的最高值。政府的降息壓力和市場利率下降相結合的結果，住宅擔保貸款利率下端在1年內下降到了3%左右。也就是說，韓國銀行連續7次上調基準利率成為了無用之物。 主要金融公司的住宅擔保貸款滯納額在去年底超過1萬億韓元的情況下，如果貸款增加趨勢再次加快，無法償還債務的家庭將增加，有可能使金融界也陷入危機。已經負債的家庭100家中有5家即使處理了全部資產，也很難償還債務，而在第二金融圈，該比重超過20%。 為了不讓家庭的房地產貸款或建設公司房地產項目融資的小規模虧損擴散到整個金融危機，政府應該盤點風險因素，制定周密的對策。特別是要加強對滯納率高的非銀行金融公司的監督，對虧損危險較高的項目融資項目也要不惜進行以民間為中心的先發制人的結構調整。現在是需要誘導房地產經濟軟著陸的同時，減少房地產貸款比重的解決方案的時候了。

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