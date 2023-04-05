題目的魔法. April. 05, 2023 07:48. . 根據題目也會決定意義。正在裏烏姆（Leeum）美術館展示的意大利藝術家莫瑞吉奧•卡特蘭的作品就是如此。其中《母親》和《父親》的作品尤其如此。 其中壹個是埋在沙子裏的人只伸出雙手祈禱的照片，題目是《母親》。事實上，這是作者在1999年威尼斯雙年展上展開的行為藝術拍攝的。當時，他邀請了印度的伊斯蘭蘇菲派（Sufi）修道者，讓他們進入沙子裏，只伸出手祈禱兩個小時。雖然這是與母親無關的蘇菲派教徒的苦行，但作者為該作品取名為《母親》。另壹個是只能看到躺著的人腳掌的作品，題目是《父親》。沾有泥土的腳掌不是父親，而是他自己的，但作者在那裏取名為《父親》。 我們按照題目來解釋作品。應該說是受題目支配嗎？如果沒有題目，看著這些作品聯想起母親和父親不是件容易的事情。作者在起名後，展示手和腳，“強迫觀眾創造自己的故事”。也就是說，用產生意義的方式進行壹種後現代遊戲。但是，即使是遊戲，作者在起這樣的題目時，也許會想起自己的母親和父親。在他22歲時去世的母親是清潔工，父親則是壹名卡車司機。因此，壹個是為信仰深厚的天主教信徒母親哀悼的作品，另壹個可能是為不得不幹苦力維持生活的父親哀悼的作品。那麽可以說遊戲中摻雜著真摯情感。 它不僅僅停留在個人層面。遊戲性的作品讓我們有些硬咽。我想回顧沾滿泥土的腳底暗示和喚起的我們的母親和父親的艱苦生活，像照片中的手壹樣為他們祈禱。題目是施展的魔法。

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