BTS成員JIMIN,成首位獲得美國公告牌單曲第壹名的韓國Solo歌手. April. 05, 2023 07:48. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 防彈少年團(BTS)的成員JIMIN(28歲•朴智旻)憑借首張個人專輯《FACE》的主打歌《Like Crazy》登上了美國公告牌(Billboard)主單曲排行榜“Hot 100”榜單的第壹位。JIMIN是第壹位登上該排行榜榜首位置的韓國Solo歌手。 4日,Billboard通過官方推特公開了本周“Hot 100”前10名,並做出了上述表示。JIMIN力壓麥莉•賽勒斯的《Flowers》、摩根•沃倫的《Last Night》等歌曲,榮登榜首。上個月24日發行的專輯中收錄的《Like Crazy》是流行樂類型,其特點是強烈的電子合成器、鼓聲。 在Billboard歷史上,BTS是唯壹在“Hot 100”中獲得第壹名的韓國歌手。BTS從2020年的《Dynamite》開始,到《Butter》、《Savage Love》、《Life Goes On》、《Permission to Dance》、《My Universe》,先後共6首歌曲登上過“Hot 100”榜單榜首位置。JIMIN成為了第壹個登上Billboard“Hot 100”榜首位置的韓國歌手。之前登上“Hot 100”榜單最高排名的韓國Solo歌手是2012年憑借《江南Style》連續7周位居第二的“鳥叔”PSY。 當天JIMIN通過粉絲平臺Weverse Live表示:“因為是BTS才有可能,因為有ARMY(BTS粉絲團)才有可能”,“更加感受到了ARMY們有多麽期待BTS。謝謝,非常感謝。”JIMIN對於這張專輯表示:“大約壹年前,在自尊感下降的情況下,成員們勸我說‘希望能制作壹首歌’,所以才開始的專輯。在制作專輯的過程中,感受到了感情狀態的好轉。我會更加努力地成長。”他還補充道,“給父親聽了專輯中的歌曲,說‘這是我第壹次制作的專輯’,內容有點悲傷,父親還哭了來著。” BTS成員們的祝賀信息也接連不斷。J-HOPE說:“非常帥氣,非常自豪。哥哥們都流淚了。”SUGA也高興地說:“朴智旻成為Billboard《Hot 100》中排名第壹的歌手,簡直太帥了。”其所屬經紀公司Big Hit Music表示感謝說:“難以置信的第壹名。”Billboard《Hot 100》是綜合數字音源銷售量、廣播播放次數、YouTube點擊量等數據進行排名的。

