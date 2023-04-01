韓美同盟70年，從安保到經濟成為“魅力夥伴”. April. 01, 2023 08:00. . 在韓美同盟70周年之際，《東亞日報》與國家報勛處壹起以韓美兩國國民為對象實施了創刊103周年輿論調查，兩國國民都認識到駐韓美軍和韓美聯合軍演的必要性。相反，對於半導體科學法等“美國優先主義”立法，韓美國民之間出現了不少認識差異。現在迫切需要減少兩國關於對美貿易和投資等與韓國經濟直接相關的經濟安保懸案的認識差距。 此次調查結果表明，韓美國民對安保同盟的正當性和必要性達成了共識。66%的美國人認為駐韓美軍有必要駐紮，而且71%的人同意聯合軍演的必要性。對於“如果對方國家發生戰爭，是否應該派遣軍隊”的提問，贊成美國派兵的比率高於反對比率。對任何國家來說，不是單方面的依賴或負擔，而是共享安保利益的相互認識是團結同盟的核心基礎。 對於韓國自主擁有核武器或北約式核共享問題，美國人的贊成輿論高於反對輿論多少有些意外。雖然美國政府對韓國核武裝的任何形態都表現出反感，但美國人的認識卻不同。雖然這反證了朝鮮對朝核威脅的恐懼感很大，但從中可以看出希望以“韓半島問題”結束的底層認識。韓美之間對韓國防衛費分擔水平的不同反應也可能成為同盟關系緊張的因素，因此需要註意。 這表明，韓美在經濟領域的認識差距將成為今後兩國同盟未來的重要課題。就美國推進《半導體法》和《通貨膨脹削減法》問題，超過80%的韓國人同意“應該考慮同盟國的利益”，但美國人僅占壹半左右。認為韓美同盟對本國經濟產生的影響，認為“積極”的應答者占76.7%，美國人占41.4%。這表現出了相比同盟的價值和效用，美國人更重視經濟利益。 韓美同盟始於從存亡危機中拯救韓國的美國的強大力量。軍事力和經濟力等國力的差異依然存在。但是，韓國現在也堂堂正正地具備了世界前10位左右的經濟實力和軍事力量。韓美兩國雖然從力量差距明顯的不對稱同盟起步，但現在應該發展成為作為安保和經濟夥伴，互相彌補不足的對等同盟。韓國發揮更大的作用，特別是韓國企業的活躍，可以引領更具魅力的同盟未來。

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