特朗普因“性醜聞封口費”成為第壹個被起訴的美國總統. April. 01, 2023 08:02. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國前總統特朗普當地時間3月30日被紐約曼哈頓大陪審團起訴。這是自1776年建國後247年來，前任和現任美國總統首次被起訴。再次參加2024年大選的特朗普反駁稱：“這是歷史上最嚴重的政治鎮壓和魔女狩獵。這將成為拜登（總統）的巨大逆風。”在野黨共和黨也表示，“這是拜登總統的私人報復”，預告了極端的對峙政局。部分支持者也高呼“彈核拜登”。有人擔心美國會陷入類似於19世紀南北戰爭時期的分裂。 曼哈頓大陪審團起訴說，特朗普2006年與成人電影演員斯托米·丹尼爾斯舉行密會，在2016年大選前壹個月的同年10月，指使當時的私人律師邁克爾·科恩向丹尼爾斯支付13萬美元（約1.7億韓元）封口費，這壹過程中為動員家族企業特朗普集團的資金偽造了文件。美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，特朗普至少有30項以上的嫌疑。 但是，由於公訴狀尚未公開，預計正式嫌疑將在檢察機關起訴時查明。據悉，特朗普最快將於下月4日主動出庭。 根據美國憲法，即使特朗普被判有罪，也可以參加2024年大選。但是，除了此次起訴之外，特朗普還面臨2021年1月幕後操縱支持者沖擊國會的嫌疑、家族企業逃稅疑惑等諸多司法危險，因此無法保證完成大選。但是，由於各種訴訟的積壓，很難像特朗普反對派所希望的那樣盡快得出判決，而且特朗普的支持層也很有可能聚集在壹起，因此很難保證此次起訴對誰有利。

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