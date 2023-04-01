新賽季KBO聯賽愚人節開幕……將以“貨真價實的”最強首發先聲奪人. April. 01, 2023 08:01. by 任寶美 bom@donga.com. 2023 KBO聯賽將於愚人節1日開幕。將10支球隊球迷期待的最佳劇本整理成了“愚人節式頭條”。球隊的順序是去年的成績排名先後順序。● 易買得為紀念SSG奪冠，所有商品打7折 新世界集團19家子公司為紀念SSG連續兩年獲得總冠軍，將舉行“SSG打折”活動。去年進行最多50%折扣活動的“易買得”決定今年幹脆以7折的價格銷售所有商品。● 韓國大賽MVP李政厚以1億美元進軍美國舞臺 給Kiwoom隊帶來隊史第壹個冠軍的李政厚將以總額1億美元的條件前往美國職業棒球大聯盟（MLB）舞臺。繼常規賽之後，獲得韓國大賽MVP的李政厚刷新了MLB Posting（非公開競標）韓日總計最高金額。● LG隊“冠軍酒開封，由朴龍澤負責” 時隔29年再次登上韓國大賽冠軍寶座的LG隊決定將“冠軍酒開封”榮耀交給球隊榮譽背號選手出身的解說員朴龍澤。該酒是LG隊首任老板具本茂（1945~2018年）在1995年春季集訓現場的日本沖繩說“作為下壹個冠軍的輕功酒喝吧”並連壇購買的泡盛酒（Awamori）。● 李強喆教練算不算國內教練？ 職業棒球KT隊建隊10年來第二次獲得韓國大賽冠軍。在2023年世界棒球經典賽（WBC）上丟臉的李強喆教練在韓國大賽中接連成功“出奇兵”，因此部分人表示“（李教練）算不算國內教練？”。● 冠軍球場上車輛排隊的理由是什麽？ 冠軍球場前的西林路因前來洗車的車太多而造成混亂。金道英在賽季開幕前承諾，如果在韓國大賽中奪冠，將直接給起亞汽車洗車，但擁有其他公司車輛的粉絲們也紛紛表示“至少要簽名”。● 朴世爀獲得2023捕手部門金手套獎 在去年的自由簽約選手（FA）市場上，鬥山隊和NC隊實際上交換了主力接球手，而勝者是NC隊。朴世爀在投打方面表現出色，戰勝了梁義智，出道後首次獲得了金手套獎。● 三星外國人三劍客明年也將壹起參賽 自獅子公園球場開業（2016年）以來首次登上韓國大賽冠軍寶座的三星隊決定明年繼續與布坎南、蘇亞雷斯、佩雷拉合作。布坎南和蘇亞雷茲合作取得40勝，佩雷拉擊出40個本壘打，三星隊恢復了名家的自尊心。● 韓東熙超越李大浩 韓東熙在朴興植教練的指導下，在本賽季擊出了45個本壘打，超過了李大浩在2010年創下的單賽季樂天擊球手最多本壘打（44個）紀錄。● 從名球員到名教練 李承燁主教練遵守了“賽季後我會笑的”的承諾。隨著鬥山隊奪得韓國大賽冠軍，李教練成為繼三星隊時期的恩師柳仲逸教練和前任金泰亨教練之後，在出道賽季就獲得冠軍的第三位主帥。● 韓華隊時隔5年再次出現在秋季棒球舞臺 到去年為止連續3年排名墊底的韓華隊終於踏上了秋季棒球賽的舞臺。在“英健二人組”文東珠取得15勝、金書賢30次保局成功的情況下，FA轉會生蔡恩成取得了個人最多打點125分。

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