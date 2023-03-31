因官治金融、望天田經營虛度20年的“金融中心”之夢. March. 31, 2023 07:57. . 隨著對中國共產黨的加強管制感到負擔的全球金融公司紛紛離開香港，為占據下屆“亞洲金融中心”地位而展開的競爭將變得越來越激烈。新加坡和中國上海、日本東京等正在展開競爭。韓國的歷屆政府也曾標榜金融中心戰略。但只是停留在口號上，全球金融競爭力原地踏步。 在評價世界130個城市金融競爭力的國際金融中心指數（GFCI）中，新加坡最近繼紐約、倫敦之後位居第三。首爾從去年9月的第11位上升了壹個名次，排在第10位。雖然比東京（第21位）高，但與香港（第4位）、上海（第7位）相比，競爭力仍有所下降。 2003年盧武鉉政府出臺了將世界級金融公司亞洲總部引入首爾的“東北亞金融中心戰略”。最近，首爾市也推出了將首爾打造成“世界第五大金融城市”的計劃。但實際上並沒有吸引海外金融公司。反而世界級信托公司北方信托、澳大利亞麥格理銀行等離開了韓國。相反，新加坡以避稅天堂水平的稅制優惠吸引運營全球基金的法人，強化超高額資產家財產管理服務，吸收逃離香港的資本。 韓國之所以在金融中心競爭中落後，是因為20年後仍未得到改善的過度規制、沒有競爭力的稅制等制度問題。金融當局的壹句警告，銀行就要接連不斷地降低貸款利率的落後的官治（政府幹預）、向首席執行官（CEO）追究金融事故刑事責任的金融環境與國際金融中心所要求的國際標準相去甚遠。雖然歷屆政府都公開表示要加快韓國金融產業進軍海外和全球化的步伐，但在政府限制的溫室中，將利潤的90%通過利息生意賺取的銀行的“望天田式經營”依然沒有發生大的變化。 但是還是有機會的。如果把力量集中在結合高水平信息技術（IT）和金融的金融科技（Fin Tech）產業等，韓國也可以成為與傳統金融中心不同的未來型金融中心。雖然是非英語圈，但擴散到世界的“K文化”熱潮等魅力資產也有助於吸引外國金融人士。為此，侵害金融產業自律性的無理規制、不利制度的改革是必須的。“制造業強國”韓國的地位正在動搖的現在，正是重新啟動金融中心夢想的時候。

한국어