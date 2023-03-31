對於“韓美北約式核共享”，美國人43%贊成-28%反對. March. 31, 2023 08:03. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 據調查，對於韓國和美國“北約（NATO）式核共享”方案，42.6%的美國人表示贊成。這比反對（28%）比率高出10個百分點以上。北約式核共享是指美國在北約盟國部署戰術核武器後，在發生緊急情況時動用轟炸機等共同進行核攻擊的概念。 《東亞日報》和國家報勛處為迎接韓美同盟70周年，委托韓國蓋洛普（Gallup）於17日至22日以韓國人（1037人）和美國人（1000人）成年男女為對象進行了韓美間相互認識調查，結果顯示，美國人中贊成韓國自行擁有核武器（64%）的比率比反對意見（41.4%）高出22.6個百分點。對於在韓國部署戰術核武器，贊成（36.5%）和反對（37%）的回答比率差不多。 韓國人對相關問題的贊成比率比美國人高很多。贊成韓國擁有核武器（64%）、共享北約式核武器（57.5%）、部署戰術核武器（56.7%）的比率都是反對者的兩倍以上。 在4月末舉行韓美首腦會談之前，雖然對擁有核武器等問題的贊成比率低於韓國國內，但美國國內的贊成輿論高於反對輿論也是事實。但尹錫悅總統1月提出“北核危機惡化時自主擁核論”後，美國喬•拜登政府多次強調韓國不可能擁核等立場。韓美首腦計劃在此次會談中共同發表對韓國的延伸威懾（核保護傘）提供強化方案。韓國政府消息靈通人士預測：“美國國內贊成韓國擁有核武器的輿論，在首腦會談中韓國要求加強的延伸威懾方案時，將起到有利作用。” 在此次調查中，“美國人對韓國的好感度”和“韓國人對美國的好感度”分別為75.8%和84.4%。 國家報勛處處長朴敏植表示：“這是壹次可以確認兩國國民充分理解韓美同盟的價值的重要機會”，“將超越強大的安保同盟，將同盟關系擴大到經濟、社會、文化等其他領域，為擴大兩國6•25戰爭參戰壹代和未來壹代之間的交流，將加強多種報勛外交。”

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