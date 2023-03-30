金河成所在的聖地亞哥隊力量排名高居第三，多倫多隊排名第7. March. 30, 2023 08:02. by 李憲宰 uni@donga.com. 金河成（28歲）效力的美國職業棒球大聯盟（MLB）聖地亞哥教士隊直到去年為止壹次也沒有登上過世界大賽（總決賽）的冠軍寶座。聖地亞哥俱樂部成立於1969年，在1984年和1988年曾兩次進入世界大賽決賽，但兩次都無力地敗北。 聖地亞哥隊所屬的國家聯盟西部賽區的地主球隊是洛杉磯道奇隊和舊金山巨人隊。在最近10年裏，道奇隊和舊金山隊分別獲得了9次和1次賽區冠軍。 但是，在31日開幕的今年賽季，聖地亞哥隊被評價為具備了超越賽區冠軍，甚至可以挑戰大權（總冠軍）的戰鬥力。因為球隊最近幾年通過極具攻擊性的引援措施，大量引進了聯賽最高水平的選手。 美國職業棒球大聯盟官方網站MLB.com 在28日開幕之前選定的力量排名（預測總冠軍的排名）中，聖地亞哥隊在30支球隊中排名第三。該媒體透露理由稱：“聖地亞哥隊抓獲了今年最佳自由簽約選手之壹的遊擊手桑德爾•博哈茨，並與三壘手曼尼•馬查多簽訂了延長11年的合同”，“幾周後小費爾南多•塔蒂斯也將加入，另外球隊還擁有強打者胡安•索托。”以球員年薪統計網站Sportrac為準，聖地亞哥隊今年的球隊年薪為2.3696億美元（約3081億韓元），繼紐約大都會隊（3.3423億美元•約4349億韓元）、紐約洋基隊（2.6795億美元•約3487億韓元）之後位居第三。每年都被認為是奪冠熱門球隊的道奇隊以球隊年薪第5位（2.1761億美元•約2832億韓元）在力量排名中排在第4位。舊金山隊在力量排名中只排在第20位。 去年在聖地亞哥隊作為主力遊擊手活躍的金河成，今年賽季將遊擊手的位置讓給了博哈茨，預計他將主要作為二壘手出場。 左手投手柳賢振所在的多倫多藍鳥隊的力量排名上升到了第7位。包括外卡決定賽在內，MLB季後賽將有12支球隊參賽。也就是說，多倫多隊具備了參加季後賽的實力。去年6月接受左臂韌帶接合手術（湯米-約翰手術）結束本賽季的柳賢振以7月中旬復出為目標，正在專心進行康復訓練。如果屆時康復順利，球隊進入季後賽，柳賢振也可以為球隊的秋季棒球助壹臂之力。崔誌萬（32歲）和裴誌煥（24歲•以上內野手）所在的匹茲堡海盜隊則處於力量排名的下遊圈，排在第26位。

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