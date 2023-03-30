半導體機密提交問題，必須在韓美首腦會談上得到解決. March. 30, 2023 08:02. . 作為獲得《半導體法》補助金的條件，美國正在追加要求相當於企業營業機密的信息。根據美國商務部在31日開始的補助金申請之前公開的詳細方針，企業需要提交包括晶片成品率（沒有缺陷的合格產品的比率）在內的收益性、費用、材料、零部件等數十種指標。也就是說，實際上要公開半導體制造競爭力的核心指標，也是對外保密管理的營業信息。 半導體企業的信息提交是美國之前以“支付補助金所需的審查資料”為由預告的，但其水平有些過分。想要獲得補助金的企業必須將季度生產能力和開工率、收益前景、材料和化學藥品種類、制造費用等詳細記錄在Excel文件中。將敏感的經營信息如此數值化，要求外國政府提交是史無前例的。部分計算本身並不容易，且如果流入競爭公司等，將對企業的競爭力造成嚴重的打擊。 企業負擔的附加費用逐漸增加也令人擔憂。商務部另行出臺的97頁規模的“勞動力開發計劃方針”中明示的勞動者雇傭、教育條件相當壹部分需要追加人力和時間投資。如果真的發生超額收益，就要吐出75%的補助金。三星電子和SK海力士還被列入限制在中國進行新投資的護欄條款。這是美國對抗中國，要求重組全球半導體供應網並吸引工廠投資時沒有的內容，因此有人批評這是“半導體仗勢欺人”。 據悉，美國國內的半導體生產與亞洲相比，需要花費25%的時間和50%以上的費用。由於原材料價格上漲，韓國企業在得克薩斯州等地建設的工廠的設立費用也像滾雪球壹樣增加。本來投資優勢就消失了，如今連抵消這些的補助金也充滿了毒素條款。 半導體業界雖然出現了“還不如不領取補助金”的說法，但韓國不得不擔心與同盟國美國的關系。與中國臺灣、日本等合作，引導美國放寬審查標準是現實的對策。政府應該維持經濟安保合作，但是對於有可能損害相互信任的部分，堂堂正正地要求美國改正。下個月末在華盛頓召開的韓美首腦會談是絕對不能錯過的機會。

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