下月尹總統訪美時，由全經聯主持企業家活動. March. 30, 2023 08:04. by 郭道英 now@donga.com. 全國經濟人聯合會（以下全經聯）確定將在預定於下月末的尹錫悅總統國事訪美期間主管企業家日程，並著手進行事前準備。繼總統訪日之後，全經聯又主持了訪美活動，因此經濟界對相關背景的關註度也越來越高。 據財界29日透露，當初認為總統訪美期間的企業家活動與往年壹樣，由大韓商工會議所準備的可能性較大。大韓商會也進入了事前準備階段。但據悉，政府決定改變方向，由全經聯主管。 其背景有人認為是全經聯代理會長金秉準起到了作用。金代理會長表示：“對美-對日合作本來就是全經聯的固有作用。即使是為了今後全經聯的正常化過程，也應該主管此次對美日程”，強烈要求政府和總統室。此前，在全經聯內部，金代理會長在選任過程中也曾強烈提出“只有開展對美對日合作，四大集團才會回歸”的意見。 過去，全經聯作為國內代表性財界團體，壹直主管訪問美國、日本等主要國家的活動。全經聯運營著駐韓美國商工會議所和韓美財界會議，還與日本經團聯召開了韓日財界會議，起到了應對作用。 但是2018年國政壟斷事件以後，在政府主要活動中持續出現了所謂的“全經聯Passing”。從文在寅政府開始到去年5月美國總統拜登訪韓為止，企業人兩國的交流活動由大韓商會負責。當時拜登總統訪韓前夕，經濟團體之間的競爭非常激烈，但最終由大韓商會支援。 預計全經聯將協調尹總統訪美日程中的當地商務圓桌會議和產業現場訪問日程等。據悉，全經聯將分別準備主要企業人士出席的活動和中小、中堅企業參加的活動等。 財界還把全經聯與四大集團回歸的可能性聯系起來進行解讀。但是，很多人認為，到目前為止，四大集團的回歸還是很困難的。壹位財界相關人士表示：“訪日活動時，主要集團的總裁們也認為這不是全經聯的活動，而是總統的活動。即使全經聯的政府橋梁作用增大，但要想讓四大集團回歸，與政治負擔相比，其名分還比較薄弱。”

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