考慮更換國家安保室室長金聖翰. March. 29, 2023 07:55. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 距離尹錫悅總統下個月對美國進行國事訪問還剩不到壹個月的時間，總統室外交安保部門出現了人事改編的氛圍。繼禮賓秘書官、外交秘書官的交替之後，又出現了正在討論更換國家安保室室長金聖翰的說法，因此有人觀測說，這有可能成為總統室人事改編的信號彈。 如果金室長被替換，國家安保室第壹次長金泰孝將成為繼任者。如果更換國家安保室長，以下秘書官級人士變動也將不可避免，因此很有可能進行大規模更換。但是，即使金室長被替換，對於具體更換時間點是在下個月末尹總統訪美前還是之後也有著不同的意見分歧。壹位相關人士表示：“在國事訪美這壹最重要的外交活動即將到來之際，更換總管訪美準備等外交安保懸案的安保室長是不合常理的。” 政治人士出身的外交部長官朴振有可能參加明年議會選舉，因此有人預測，下月韓美首腦會談後，外交安保部門的全面改編將自然而然地實現。如果朴部長辭職，駐美大使趙太庸有可能被提名為外交部長官等，外交安保部門的高層人員有可能發生連鎖移動。 在確保新國政動力的過程中，總統室改編和內閣改組有可能相吻合。總統室內部已經出現了交替時期臨近的聲音。也有人預測，這將在尹總統就任1周年的5月初前後進行。 距離明年議會選舉還有1年，這也是壹大變數。也就是說，不僅是考慮參加議會選舉的秘書官級以上人士，部分行政官也很有可能以5月份為起點離開總統室。如果更換秘書官級官員，部門派遣的行政官也有可能大舉回到原部隊，因此人事調整幅度將大幅擴大。總統室相關人士表示：“即將迎來就任壹周年的尹總統有可能以外交安保部門為開端，依次進行改編。”

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