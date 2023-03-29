“美國提案國賓晚宴”5次未答復差點流產. March. 29, 2023 07:55. by 張寬錫, 申나리 jks@donga.com,journari@donga.com. 據了解，在尹錫悅總統下個月國事訪美準備過程中，美國喬•拜登政府提出了國事邀請特別文化項目，但由於總統室外交安保部門的應對被推遲，壹度面臨流產危機。據悉，尹總統不是通過總統室，而是通過其他途徑了解情況，並著手收拾殘局。據悉，總統室之所以提出要更換國家安保室室長金聖翰，與包括該問題在內的外交安保部門的失誤累積不無關系。 執政黨高層相關人士表示：“據我所知，韓國駐美大使館等部門曾5次以上向總統室轉達了包含美方要求的電報”，“但是總統室並沒有做出確切的答復，所以陷入了流產危機。”他接著說，“尹總統通過其他外交渠道掌握了這壹事實。”尹總統訪美期間，美國方面提議了與拜登總統夫婦壹起進行的文化活動，但是沒能及時進行相關報告，對此尹總統感到非常失望。 對於總統室內部出現討論更換金室長的說法，總統室相關人士28日接受記者采訪時表示“與事實不符”，出面澄清。但是對於與訪美日程問題的關聯性，他只表示“不公開外交和香腸制作過程”。金室長原計劃在當天上午的駐外公館長會議“可持續和平”討論部分進行演講，但取消了演講，參加了尹總統主持的國務會議。 尹總統訪美後，隨著傳出參加明年議會選舉傳聞的外交部長官朴振、統壹部長官權寧世等政治人士出身的長官們的交替，有人提出了改編外交安保陣容的可能性。在重新確保國政動力的過程中，總統室改編和內閣改組有可能相吻合。總統室壹位高層人士表示：“即將迎來就任壹周年的尹總統很有可能從外交安保部門開始依次進行改編。”

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