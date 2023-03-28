矽谷銀行、瑞信銀行、德意誌銀行……“銀行流行病”的陰影. March. 28, 2023 07:59. . 始於美國的銀行危機的恐怖經過瑞士，席卷了德國最大的投資銀行德意誌銀行。德國總理也出面澄清說“沒有問題”，但余震仍在繼續。連沒有特別不良征兆的大型銀行也成為目標，這表明投資者們的恐懼達到了極點。甚至出現了“銀行流行病”的新造詞，意思是恐懼像傳染病壹樣蔓延。 24日，德意誌銀行股價盤中暴跌14%以上，相比銀行本身存在問題，不安心理起到了很大的作用。德意誌銀行去年的凈收益達到了50億歐元（約7萬億韓元），也得到了流動性豐富的評價。但是隨著瑞士信貸銀行被瑞銀集團全面收購，新型資本證券“可可債”（Coco Bon誒）成為廢紙，“可可債”比重較高的德意誌銀行受到了不信任。對沖基金利用市場不安心理，集中押註銀行股下跌也產生了影響。 此次全球銀行危機在很多方面與過去不同。美國矽谷銀行主要投資的資產是安全資產的代名詞美國國債。德意誌銀行雖然財務健全性穩固，但未能擺脫危機。也就是說，在此次危機中，沒有絕對的安全地帶。從“數字銀行擠兌”中可以看出，恐怖的擴散速度也很快。擁有40年歷史的矽谷銀行崩潰需要兩天時間，擁有167年傳統的瑞信銀行沒落僅需壹周時間。 因此，不能因為國內金融公司傳染“銀行流行病”的可能性低而掉以輕心。韓國金融系統本來就布滿了雷區。以去年9月末為基準，第二金融圈的房地產項目融資風險暴露額規模為115.5萬億韓元，是歷史最高水平。證券公司的房地產項目融資貸款滯納率從2021年末的3.7%上升到去年9月末的8.2%。家庭負債也是潛在的危險因素。即使處理所有擁有資產也很難償還債務的高危險家庭在1年內翻了壹番，超過了61.5萬戶。 最近的危機在恐怖的擴散、不可預測性、快速傳播速度等諸多方面與傳染病非常相似。不知何時何地以何種方式潛在危機將成為現實。為了加強金融圈的健全性，不讓市場被過度的不安所左右，有必要對危機征兆進行徹底的監督。當務之急是先發制人地構建緊密的金融防疫網。

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