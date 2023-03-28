獨裁國家與民主國家的戰爭. March. 28, 2023 07:59. . 戰爭的歷史上有著悠久的苦惱。個人想法和行動自由的民主國家，以及根據領導人的意誌有條不紊地行動的獨裁國家。兩國開戰，哪個國家有利？對於追隨自由和進步的知識分子來說，這也是令人恐懼的問題。戰爭從壹開始就是脫離自由、合理、常識的境界而展開的行動。在子彈面前需要突擊的時候，沒有時間進行討論。 公元前5世紀波斯入侵時，雅典民主主義者們主張自由的力量。被專制君主強制動員的奴隸般的軍隊和以自己的意誌為家人和國家戰鬥的戰士的戰鬥力不同。偏偏隨著雅典的勝利，這壹理論在現代戰爭中也成為了自由民主主義者的聖經。 這話說得有理。但是專制國家馬其頓王國的亞歷山大大帝吞並雅典並征服了波斯，這該如何解釋呢？在希臘-波斯戰爭中，勝負的關鍵不是自由市民軍和奴隸軍隊的對決。在多種情況下，是具備能夠發揮最大效率的組織能力的軍隊和犧牲戰場靈活性和適應能力的僵硬組織的軍隊之間的對決。 在烏克蘭戰爭中，俄羅斯軍隊如實地證明了僵化的組織是多麽致命的低效率。從烏克蘭的情況看，雅典人所說的守護故鄉和家人的自由意誌的力量也不能忽視。 但是，所謂自由意誌，應該是提高戰爭效率和適應力的自由。如果不承認戰爭這壹特殊情況，或者守護理念和政治權力的意誌比國家和家庭更強烈，就會成為破壞國家戰爭執行能力的力量。也就是說，根據自由意誌，國家的分裂、組織力的分裂，比權威主義國家僵化的組織力對戰爭執行的危害更大。 從這壹點看，我們國家具有自由國家的優點和缺點。雖然這在任何國家都是壹樣的，但從最近的情況來看，缺點似乎已經達到了危險水平。現在到了大家認識到這個問題並努力的時候了。

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