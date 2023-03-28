美國：“正在監視俄羅斯核武器……沒有運往白俄羅斯的跡象”. March. 28, 2023 08:00. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 美國和西方就俄羅斯總統普京關於在白俄羅斯部署戰術核武器的發言警告說：“使用核武器是越過重大界限。”但他表示，尚未掌握戰術核武器從俄羅斯轉移到白俄羅斯的跡象。 美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比26日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時表示：“我們沒有發現普京總統履行宣言或轉移核武器的任何征兆。”他還指出：“正在繼續監視俄羅斯的核武器狀況，但並沒有看到普京有意向烏克蘭使用核武器的跡象。如果使用核武器，明顯超出了重大的範圍。” 對於普京主張英國宣布向烏克蘭提供貧鈾彈是向海外部署核武器的契機，柯比反駁稱：“沒有放射能的貧鈾彈通常在戰場上使用，俄羅斯也使用類似的炮彈。”北約發言人奧安娜·隆格斯庫也向路透社表示：“沒有察覺到需要我們調整核態勢的俄羅斯核態勢變化。”歐盟警告，如果白俄羅斯接受俄羅斯核武器，繼美國之後將實施追加制裁。 有分析認為，普京宣布在白俄羅斯部署戰術核武器，是為了在春季發動大攻勢之前阻止西方對烏克蘭的支援。美國智庫戰爭研究所25日在報告中分析稱：“普京在入侵烏克蘭之前就曾試圖部署核武器，以加強對白俄羅斯的影響力。此次發言是為了威脅西方，減少對烏克蘭的潛在支援的壹種情報戰。”

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