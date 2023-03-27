相比養育我孩子的世界，我更想要壹個我能養大孩子的世界. March. 27, 2023 07:38. . 從每年直線下降的出生率來看，很容易認為現在的年輕壹代不願意生育。但是，《東亞日報》對包括40名政府青年咨詢團在內的60名20多歲至30多歲的年輕人進行了深入采訪，結果顯示，他們想要生育的子女數平均為1.22名。韓國開發研究院向2000名24歲至49歲的未婚男女詢問理想子女數時，也出現了平均1.96名的回答。相當多的年輕人想生育卻不能生育，這表明如果政府提供條件，0.78名的生育率還有很大的提高余地。 他們認為左右生育率的核心政策是工作和家庭兩顧全的支援。不是“只要生下來國家就會撫養”式的保育支援，而是要求在工作的同時創造“可以自己撫養我的孩子”的環境。但是，對代表性的工作、家庭兩顧全支援政策——產假和育兒休假制度的滿意度較低。因為並不是可以安心使用的氛圍。每100名新生兒中，育兒休職的使用者只有29名。據悉，育兒期縮短工作時間的制度也因看人的臉色而無法使用。按照此次調查中提出的方案，引進適合養育孩子的公司認證制度，對得到認證的公司給予減免法人稅等優惠的方案也值得討論。 也有人指出，這是脫離現實的政策。最具代表性的就是支援多子女家庭。去年出生的嬰兒中有63%是第壹胎，生兩個孩子的家庭非常少。但是多子女家庭的優惠大多針對3個子女以上家庭，因此實際享受優惠的家庭極少。新婚夫婦住宅資金低利率貸款標準設定為每年5000萬至7000萬韓元以下，這與大部分雙職工夫婦的現實有很大差距。考慮到高房價是低生育率的主要因素，有必要降低居住支援門檻。 去年新生兒數為24.9萬名。如果20多歲的女性按照現在的出生率生育，那麽壹年的新生兒數將減少到15萬~16萬名，10年後將達到10萬名，將面臨災難。雖然要對符合2名生育率時代的社會系統進行結構調整，但想要生孩子並在自己懷裏養育的青年們，應該最大限度地給予幫助。希望政府本周發表的低生育高齡化對策中能包含體感度高的政策。

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