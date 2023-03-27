理解讓我們壹起走上共贏之路. March. 27, 2023 07:38. . “Understanding is not agreeing（理解某人的觀點並不意味著完全同意他）。”―出自羅傑•費希爾、威廉•尤裏等的《引領YES的協商法》中 第壹次讀這本書的理由很簡單。因為作為自由職業者，很好奇協商的好方法。但是，真正從書頁中領悟到的是，事實上很多協商的工具和方法在脫離職業領域的關系中也可以適用。也就是說，如果戀人或父母子女之間也能放棄想要戰勝任何爭鬥的自尊心，而且如果相互理解的心更大，對話就會更加輕松。 人生是協商的延續。事實上，我們協商最多的對象不是別人，而是自己。在和別人爭論的瞬間，我們也會同時和自己對話，進行某種協商。“要不要體諒壹下那個人呢？” 幾個月前結婚了。要吵架的對象就是身邊那個人的時候變多了。在吵架的過程中，在苦惱“要不要理解”的時候，只要放下我的自尊心，問題就會輕松快速地解決。與“這個人是對的。所以，我輸了”的想法不同，“這個人可以這樣想”的理解就足夠了。那麽對方也會向我敞開心扉。只有相互理解、相互敞開心扉、感到安全的時候，我們才能壹起走上共贏之路。” 這樣的原則在事業領域也值得銘記。最近挑戰了新的創業，從業界最新趨勢來看，很多時候很難讓人“同意”或“共鳴”。盡管如此，如果能夠理解這種趨勢，滿足消費者的心，那樣就會成為我的品牌的利益。理解之門壹旦打開，就會把我引向更深的理解之路。 理解總是不容易的。但是值得挑戰。因為現在相信理解某人的心不是輸而是壹起贏。

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