尹錫悅：“核武裝，日本說只需6個月”. March. 27, 2023 07:39. by 張寬錫 jks@donga.com. “用我們的科學技術，今後在短時間內（可以擁有自己的核武器），日本說只需要6個月……” 據悉，尹錫悅總統在1月份國防部和外交部進行業務報告時，就國內外核武裝輿論表示：“朝鮮核問題變得更加嚴重，要不（美國）在韓國部署戰術核武器，或者我們自己擁有自己的核武器。”“日本6個月”的發言並沒有包括在總統室公開的發言錄中。尹錫悅不久前與日本首相岸田文雄舉行韓日首腦會談，4月將對美國進行國事訪問，與美國總統拜登討論對朝延伸威懾的有效強化方案，其提及日本並暗示核武裝可能性的發言也備受關註。 當時，尹錫悅還強調說：“重要的是要經常選擇現實可行的手段。關於美國核資產的運用，正在（韓美之間）展開我們共享情報、共同參與、共同企劃、共同實行的討論。”也就是說，相比核武裝，更註重加強延伸威懾的實效性。有分析認為，尹錫悅的發言意在提高對“共同企劃及共同實行核”討論的協商能力。世宗研究所東亞合作中心主任鄭成長在與《東亞日報》的通話中表示：“日本已經做好了所有的技術準備，只是沒有進行核武裝，因此有可能在比6個月更早的時間內成功進行核武裝。相反，韓國既沒有鈾濃縮設施，也沒有核燃料再處理設施，最快也需要1年的時間（開發）。” 據悉，尹錫悅24日在“西海守護日”紀念儀式上，在壹壹喊出犧牲者的名字進行紀念的過程中硬咽。尹錫悅對此表示：“想到在花樣年華犧牲的將士，怎麽能保持平靜呢？”

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