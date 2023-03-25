朝鮮還制造了核魚雷……要以更加精巧的新聯合作戰計劃打破金正恩的“核妄想”. March. 25, 2023 07:54. . 朝鮮聲稱成功進行了新的水中核武器“水中無人核攻擊艇”試驗。朝鮮媒體昨天報道說：“核無人水中攻擊艇以橢圓形和‘8’字形航向潛航59小時，深度為80米-150米，到達了假設敵方港口的目標點，並在水中引爆了試驗用彈頭。”朝鮮還發射了4枚戰略巡航導彈，在600米的高度進行空中爆炸。朝鮮國務委員長金正恩表示：“要讓敵人認識到無限制地核戰爭遏制力。”在韓國紀念因天安艦爆炸沈沒等犧牲的將士們的“西海守護日”之際，朝鮮甚至威脅要對韓國進行水中核打擊。 此次水中核武器爆炸試驗，可以說是朝鮮壹直以來推進的核攻擊方式多元化的終極水平。朝鮮自稱“秘密武器”的水下核武器在海底秘密潛行，可能是模仿了在水下爆炸引發巨大放射能海嘯的俄羅斯核魚雷“波塞冬”。最近烏克蘭戰況變得不利後，俄羅斯曾派遣搭載“波塞冬”的核潛艇，向西方威脅說：“不惜進行核戰爭。” 朝鮮從遠程到短距離進行了多種彈道及巡航導彈試驗，實現了移動式發射車、列車、潛水艇、水庫、地下機庫等發射裝置和位置的多樣化。最近，在打擊方式上，還出現了空中和水中的爆炸。雖然不能完全相信其技術完成度和實戰能力，但朝鮮想通過回避韓美探測和攔截、展示恐怖的爆發力的武力示威來嘲弄韓美。 更何況，朝鮮在韓美大規模聯合軍演“自由盾牌”期間，發動了更加多變的挑釁。朝鮮在“自由盾牌”演習前後，對近距離、短距離、遠程彈道導彈、潛射巡航導彈乃至核魚雷進行了大膽的挑釁。甚至對美國戰略資產在韓半島大舉展開也毫不在意。由此可以看出，朝鮮在具備各種核攻擊能力之後無所畏懼的倨傲。 但是，從包括核、常規和導彈防禦能力的韓美立體應對戰力來看，朝鮮只能依賴的核武器只能是威脅和恐嚇，最終只能是自我毀滅的手段。此次“自由盾牌”演習可以說是韓美首次采用代替現有“作戰計劃5015”的新聯合作戰計劃。朝鮮豐富多彩的挑釁只是提供了更加周密地驗證和強化包含監視朝核、探測動核跡象、挑釁時予以擊破等不同劇本應對的新作戰計劃的機會。

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