MZ工會：“不會接受政府的補助金”. March. 25, 2023 07:55. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 被稱為“MZ世代（千喜世代+Z世代）工會”的新進工人協議會決定不接受政府的補助金。新進協議會24日表示，經過內部表決，,決定不申請根據雇傭勞動部上個月發表的《勞動團體支援事業改編案》的補助金事業。新進協議會表示：“我認為首先要培養協議會的自主性，所以沒有申請”，“希望今年政府的支援金能支援給處於勞動權死角的勞動弱者。“ 雇傭部本月初向新進協議會發送了“工會支援事業相關指南”，並要求其在27日之前回信。這是上個月確定了讓新生勞動者團體也能得到政府補助金內容的勞動團體支援事業改編方案的後續措施。 此前，工會支援補助金大部分由“兩大勞總”及其下屬機構獲得，但根據改編案，44億韓元事業預算中的壹半（22億韓元）將支付給新參與的團體。有評價稱，支付對象也從工會擴大到“由勞動者組成的協議會”，實際上是支援新進協議會的制度改編。

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