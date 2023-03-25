美國空襲敘利亞境內的伊朗軍事基地，報復伊朗無人機攻擊. March. 25, 2023 07:56. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國國防部23日（當地時間）表示，疑似與伊朗有關聯的自爆無人機襲擊了敘利亞境內的美軍等聯合軍基地，造成至少1人死亡、6人受傷。在美國總統拜登的指示下，美軍對敘利亞境內的伊朗革命衛隊設施進行了報復空襲，中東緊張局勢正在加劇。 美國國防部當天在聲明中表示：“當地時間下午1時38分左右，無人機與敘利亞東北部哈薩卡附近的聯軍基地內的維修設施相撞，導致壹名美軍簽約企業職員死亡。5名美軍職員和1名其他合同企業職員等共6人受傷。”根據美國情報當局的分析結果，該無人機是在伊朗制造的。 美國國防部長勞埃德•奧斯汀表示：“拜登總統下令進行精密空襲。為了保衛美國人，我們將采取壹切必要措施。”《紐約時報》（NYT）、《衛報》等媒體報道說，美軍出動F-15戰鬥機，對敘利亞境內的伊朗革命衛隊使用的指揮所、彈藥倉庫、情報基地等進行了空襲。 敘利亞政權巴沙爾•阿薩德在2011年內戰爆發後，依靠伊朗的軍事和經濟援助。因此，有人擔心此次事件有可能演變成美國和伊朗的代理戰。

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